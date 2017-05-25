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Após reajuste, Tribunal de Contas manda reduzir pedágio na BR 101

Após o reajuste de 15,13%, serão considerados apenas os 4,57% referentes à inflação (IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo)

Publicado em 25 de Maio de 2017 às 19:19

Publicado em 

25 mai 2017 às 19:19
Reajustados na semana passada, os valores dos sete pedágios ao longo do trecho da BR 101 que corta o Estado terão que ser reduzidos por determinação do Tribunal de Contas da União (TCU). Os novos preços, em vigor a partir da zero hora desta sexta-feira (26), foram publicados nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. Confira a entrevista com o Secretário de Infraestrutura de Fiscalização de Rodovias do Tribunal de Contas da União,  Luiz Fernando Ururahy de Souza.
Entrevista - Fabio Botacin - Luiz Fernando - 25-05-17.mp3

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