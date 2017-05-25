Após reajuste, Tribunal de Contas manda reduzir pedágio na BR 101

Reajustados na semana passada, os valores dos sete pedágios ao longo do trecho da BR 101 que corta o Estado terão que ser reduzidos por determinação do Tribunal de Contas da União (TCU). Os novos preços, em vigor a partir da zero hora desta sexta-feira (26), foram publicados nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. Confira a entrevista com o Secretário de Infraestrutura de Fiscalização de Rodovias do Tribunal de Contas da União, Luiz Fernando Ururahy de Souza.