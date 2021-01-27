Após rapaz ter corpo atravessado, Samu explica resgates em acidentes

"Nasci de novo". As palavras são do porteiro Jeferson Rosendo, de 31 anos, que teve o corpo atravessado por uma barra de ferro, após uma colisão enquanto dirigia na Ponte de Camburi, no último sábado (23). A dinâmica do acidente foi a seguinte: na Ponte de Camburi, sentido Praia do Canto, o motorista perdeu o controle e colidiu com a mureta lateral da ponte. Com o impacto da batida, uma das barras de proteção de ferro da mureta se soltou e atravessou o corpo de Jeferson, entrando no ombro direito e saindo no braço. O complicado resgate durou cerca de 40 minutos e foi realizado por equipes dos Bombeiros e do Samu. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o coordenador médico do Samu, Vicente Sathler Delgado Filho, com base no acidente do último fim de semana, explicou como são os resgates em geral e como funciona um atendimento à vítima de acidente.