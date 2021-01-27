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barra de ferro entrou no corpo

Após rapaz ter corpo atravessado, Samu explica resgates em acidentes

O entrevistado é o coordenador médico do Samu no Espírito Santo, Vicente Sathler Delgado Filho

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 17:09

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

27 jan 2021 às 17:09
Samu 192 Crédito: Fred Loureiro/Secom-ES
"Nasci de novo". As palavras são do porteiro Jeferson Rosendo, de 31 anos, que teve o corpo atravessado por uma barra de ferro, após uma colisão enquanto dirigia na Ponte de Camburi, no último sábado (23). A dinâmica do acidente foi a seguinte: na Ponte de Camburi, sentido Praia do Canto, o motorista perdeu o controle e colidiu com a mureta lateral da ponte. Com o impacto da batida, uma das barras de proteção de ferro da mureta se soltou e atravessou o corpo de Jeferson, entrando no ombro direito e saindo no braço. O complicado resgate durou cerca de 40 minutos e foi realizado por equipes dos Bombeiros e do Samu. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o coordenador médico do Samu, Vicente Sathler Delgado Filho, com base no acidente do último fim de semana, explicou como são os resgates em geral e como funciona um atendimento à vítima de acidente.
Ele conta que objetos que entram no corpo da vítima não são retirados durante o resgate. "Isso é feito no hospital, pois aquele objeto pode estar contendo um sangramento que pode se tornar mais grave que o ferimento". O coordenador ainda fala que a população, ao acionar o Samu 192, precisa passar a maior quantidade de informações possível pois é por esse contato que é possível escolher o tipo de equipamento que deve ter para socorro na ambulância e a equipe que deve estar presente no atendimento. Ouça:
Entrevista - Fabio Botacin - Vicente Sathler Delgado Filho - 27-01-21.mp3

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