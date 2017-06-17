Após queda, oferta de vagas de estágios tem pequena melhora

Estudante Crédito: Pixabay

A economia brasileira pode estar dando algum sinal de melhora, mas ainda pode ser cedo para o otimismo. Após uma queda significativa, a oferta de vagas de estágios obteve recuperação com uma pequena melhora neste ano. De 2015 para 2016 houve redução de 8% no número de vagas de estágios no país - quantia entre 20 mil e 30 mil vagas. Por outro lado, de 2016 para 2017 o mercado se recuperou. Houve uma pequena alta de 1,7% no período, de acordo com o coordenador do Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube), Rafael Oliveira.

Oliveira relatou os resultados em torno de uma pesquisa recente divulgada pelo Nube. Para quase 20 mil participantes da pesquisa (53%), "ter um bom emprego” é o objetivo número um no contexto atual. Foram consultados 37.275 estudantes, com idade média entre 15 e 26 anos, em todos os estados do Brasil. O resultado apresenta elementos relevantes para fazermos a leitura correta dos desejos de nossa juventude. Clique e ouça.

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OUTROS DADOS DA PESQUISA

Na sequência da pesquisa, “possuir um apartamento/casa“ revelou-se a principal aspiração de 21,02%, ou 7.836 votantes. Já na terceira e quarta posições, respectivamente, surgiram as alternativas “morar fora do país”, sonho de consumo de 4.704 (12,62%), e “fazer um intercâmbio”, com 10,58% (3.944). Por fim, 848 respondentes (2,27%) gostariam de “comprar um carro” antes de cumprir quaisquer outras vontades.

DICAS PARA ESTUDANTES

• Mantenha postura e vestimenta adequadas no ambiente corporativo;

• Comunicação seguindo normas cultas na escrita e na fala (evite erros de português);

• Fluência em outro idioma;

• Currículo conciso e atualizado;

• Apresentar boa capacidade de ouvir correções (seja aberto aos feedbacks);