Após quatro anos fechado, Teatro Carlos Gomes passará por reformas e restauro

Teatro Carlos Gomes, em Vitória Crédito: Secult/Divulgação

O Teatro Carlos Gomes, localizado no Centro de Vitória, passará por obras de restauro e reforma. O espaço está fechado há quatro anos devido a problemas no ar condicionado e no telhado. Os trabalhos devem ser iniciados no primeiro semestre de 2022 e o prazo de conclusão é de 24 meses. Serão investidos R$ 20 milhões. É o que explica o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!

Localizado na Praça Costa Pereira, o teatro de 94 anos ganhará melhorias de acessibilidade, acústica, climatização e iluminação. O projeto também prevê o restauro dos ornamentos, piso, pinturas e mobiliário, além da instalação de novos camarins, vestiário, banheiros, elevador. O local ainda terá nova entrada e bilheteria, além de um café no foyer superior, que será aberto ao público e contará com um espaço expositivo.

O projeto de reforma e restauro foi aprovado pelo Conselho Estadual de Cultura (CEC) e os recursos são provenientes de acordo de cooperação técnica entre o Governo do Estado e o Instituto Modus Vivendi, com recursos concedidos por meio da Lei de Incentivo à Cultura e patrocínio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da empresa EDP.