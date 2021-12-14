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Cultura

Após quatro anos fechado, Teatro Carlos Gomes passará por reformas e restauro

Ouça detalhes na entrevista com o secretário de Estado de Cultura, Fabrício Noronha

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 11:37

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 dez 2021 às 11:37
Teatro Carlos Gomes, em Vitória
Teatro Carlos Gomes, em Vitória Crédito: Secult/Divulgação
O Teatro Carlos Gomes, localizado no Centro de Vitória, passará por obras de restauro e reforma. O espaço está fechado há quatro anos devido a problemas no ar condicionado e no telhado. Os trabalhos devem ser iniciados no primeiro semestre de 2022 e o prazo de conclusão é de 24 meses. Serão investidos R$ 20 milhões. É o que explica o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!
Localizado na Praça Costa Pereira, o teatro de 94 anos ganhará melhorias de acessibilidade, acústica, climatização e iluminação. O projeto também prevê o restauro dos ornamentos, piso, pinturas e mobiliário, além da instalação de novos camarins, vestiário, banheiros, elevador. O local ainda terá nova entrada e bilheteria, além de um café no foyer superior, que será aberto ao público e contará com um espaço expositivo.
O projeto de reforma e restauro foi aprovado pelo Conselho Estadual de Cultura (CEC) e os recursos são provenientes de acordo de cooperação técnica entre o Governo do Estado e o Instituto Modus Vivendi, com recursos concedidos por meio da Lei de Incentivo à Cultura e patrocínio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da empresa EDP.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fabricio Noronha - 14-12-21.mp3

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