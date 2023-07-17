Após quase oito anos, moradores ainda evitam beber água tratada do Rio Doce

Os impactos do rompimento da barragem da Samarco em Mariana (MG), em 2015, são alvo de uma ação na Justiça inglesa que voltou ao radar na última semana. A ação na Justiça inglesa é direcionada apenas à empresa BHP, que também tem sido cobrada pela opinião pública na Inglaterra sobre o caso. No processo, a defesa da BHP quer incluir a Vale como ré com ao menos metade dos custos em caso de eventual derrota. O julgamento ocorre a pedido da empresa inglesa, sob a alegação de que a empresa brasileira também deve ter responsabilidade no processo. Acompanharam o julgamento indígenas de quatro etnias, movimentos de atingidos por barragens e representantes de Minas e do Espírito Santo. Do Espírito Santo, quem participou foi o prefeito de Colatina, na região Noroeste do Estado, Guerino Balestrassi, uma das cidades mais impactadas pela tragédia ambiental. Segundo o prefeito, são momentos decisivos para que as famílias atingidas pelo desastre recebam a devida reparação e que o Rio Doce receba os investimentos para a sua recuperação ambiental. Balestrassi informou que quase oito anos após a tragédia, população em Colatina tem receio no consumo de água e pescados provenientes do Rio Doce.
CBN - Entrevista Jose Carlos Schaeffer e Fernanda Queiroz -Guerino Balestrassi - 17-07-23.mp3
Procurada, a Fundação Renova, informou, em nota, que "o monitoramento hídrico da bacia do rio Doce demonstra que a qualidade da água retornou aos parâmetros similares aos anteriores ao rompimento da barragem de Fundão. O rio Doce é enquadrado na classe 2 pela legislação brasileira e sua água pode ser consumida pela população após tratamento convencional nos sistemas públicos de abastecimento, bem como ser usada para dessedentação animal e irrigação, entre outros usos previstos na legislação.
As questões relacionadas à segurança do alimento para consumo de pescado estão sendo tratadas no âmbito do juízo da 4ª. Vara da Justiça Federal Cível e Agrária de MG, em que foi nomeado um perito para realizar estudos a respeito do assunto.
A reparação está em um momento de entregas consistentes. Famílias estão se mudando para o distrito de Bento Rodrigues e, em Paracatu, as primeiras chaves foram entregues. Até maio de 2023, mais de 417 mil pessoas receberam R$ 14,1 bilhões em indenizações e Auxílios Financeiros Emergenciais.
Ações integradas de restauração florestal, recuperação de nascentes e saneamento estão acontecendo ao longo da bacia do rio Doce e visam à melhoria da qualidade da água. No total, até maio de 2023 foram destinados R$ 30,05 bilhões às ações de reparação e compensação do rompimento."