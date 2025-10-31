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Segurança no ES

Após operação no RJ, ES aciona plano de contingência e reforça segurança nas estradas

Os detalhes com o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço

Publicado em 31 de Outubro de 2025 às 10:55

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

31 out 2025 às 10:55
ES aciona plano para evitar fuga de bandidos após megaoperação no RJ
ES aciona plano para evitar fuga de bandidos após megaoperação no RJ Crédito: Hélio Filho | Secom
Um plano de contingência de segurança foi acionado no Espírito Santo para evitar possíveis fugas de criminosos para o território capixaba após a megaoperação realizada no Rio de Janeiro contra a facção Comando Vermelho. O anúncio foi feito pelo Governo do Estado na quinta-feira (30). Segundo informações do governo do Estado, "o objetivo é criar um fluxo de informações de inteligência entre todas as agências federais e estaduais, com o intuito de identificar possíveis fugas para o Espírito Santo, tanto de criminosos que atuam no Rio de Janeiro quanto de indivíduos do Estado que estejam escondidos em território fluminense e tenham intenção de retornar".
Ainda, de acordo com informações do governo, "até o momento, conforme apontam os levantamentos de todas as agências de inteligência, não há nenhum indicativo de que possa haver migração de criminosos ao Espírito Santo". Estradas que cortam os municípios de Presidente Kennedy, Mimoso do Sul, Apiacá, Bom Jesus do Norte, São José do Calçado e Guaçuí, que fazem divisa com o Rio de Janeiro, estão com monitoramento reforçado, contando, inclusive, com apoio da Polícia Rodoviária Federal. Em entrevista à CBN Vitória, o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Ricardo Ferraço - 31-10-25.mp3

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