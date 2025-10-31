Após operação no RJ, ES aciona plano de contingência e reforça segurança nas estradas

Um plano de contingência de segurança foi acionado no Espírito Santo para evitar possíveis fugas de criminosos para o território capixaba após a megaoperação realizada no Rio de Janeiro contra a facção Comando Vermelho. O anúncio foi feito pelo Governo do Estado na quinta-feira (30). Segundo informações do governo do Estado, "o objetivo é criar um fluxo de informações de inteligência entre todas as agências federais e estaduais, com o intuito de identificar possíveis fugas para o Espírito Santo, tanto de criminosos que atuam no Rio de Janeiro quanto de indivíduos do Estado que estejam escondidos em território fluminense e tenham intenção de retornar".