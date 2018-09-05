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OBRAS

Após onze anos, Rodovia Leste Oeste promete ser liberada em outubro

As obras começaram em 2007. Mas mesmo com a entrega prevista para o próximo mês, motoristas vão transitar sem iluminação na via

Publicado em 05 de Setembro de 2018 às 12:12

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 set 2018 às 12:12
Após onze anos, as obras da Rodovia Leste Oeste serão entregues na primeira semana de outubro próximo. De acordo com Diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Gustavo Perin, este mês será aplicada a última camada de asfalto e implantada a nova sinalização do trecho. A Rodovia Leste Oeste liga a Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, à BR 262, em Cariacica. O percurso de 8 km começou a ser construído em 2007. Apesar da entrega prevista para o próximo mês, a rodovia ainda não estará iluminada, assim como vão faltar melhorias nos acessos.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Gustavo Perin - 05-09-18
 

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