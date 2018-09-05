Após onze anos, Rodovia Leste Oeste promete ser liberada em outubro

Após onze anos, as obras da Rodovia Leste Oeste serão entregues na primeira semana de outubro próximo. De acordo com Diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Gustavo Perin, este mês será aplicada a última camada de asfalto e implantada a nova sinalização do trecho. A Rodovia Leste Oeste liga a Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, à BR 262, em Cariacica. O percurso de 8 km começou a ser construído em 2007. Apesar da entrega prevista para o próximo mês, a rodovia ainda não estará iluminada, assim como vão faltar melhorias nos acessos.