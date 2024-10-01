Após ocorrência de acidente no ES, Polícia alerta para risco de airbags defeituosos

Na última semana, a Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) divulgou o resultado do exame pericial de um acidente fatal ocorrido em abril deste ano. De acordo com o laudo, falhas no sistema de airbag de um dos veículos foram um fator crítico para a morte do condutor do automóvel. Durante a colisão com um ônibus, o airbag expandiu e o insuflador colapsou, o que fez com que fragmentos metálicos fossem lançados e causassem ferimentos fatais no motorista. O problema no airbag não é uma exceção deste acidente. No Brasil, mais de 2,6 milhões de carros da empresa Takata estão com recall pendente por conta de airbags defeituosos, de acordo com números da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon). Em entrevista à CBN Vitória, o perito oficial da Polícia Científica, Alberto Tirello Maia, detalha como foi feita a perícia do acidente deste ano e como é o recall de uma peça. Ouça a conversa completa!