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Após ocorrência de acidente no ES, Polícia alerta para risco de airbags defeituosos

Ouça entrevista com o perito oficial da Polícia Científica, Alberto Tirello Maia

Publicado em 01 de Outubro de 2024 às 10:50

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 out 2024 às 10:50
Airbag defeituoso causou morte de motorista em Vila Velha, diz perícia
Airbag defeituoso causou morte de motorista em Vila Velha, diz perícia Crédito: Divulgação | Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES)
Na última semana, a Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) divulgou o resultado do exame pericial de um acidente fatal ocorrido em abril deste ano. De acordo com o laudo, falhas no sistema de airbag de um dos veículos foram um fator crítico para a morte do condutor do automóvel. Durante a colisão com um ônibus, o airbag expandiu e o insuflador colapsou, o que fez com que fragmentos metálicos fossem lançados e causassem ferimentos fatais no motorista. O problema no airbag não é uma exceção deste acidente. No Brasil, mais de 2,6 milhões de carros da empresa Takata estão com recall pendente por conta de airbags defeituosos, de acordo com números da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon). Em entrevista à CBN Vitória, o perito oficial da Polícia Científica, Alberto Tirello Maia, detalha como foi feita a perícia do acidente deste ano e como é o recall de uma peça. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Alberto Tirello Maia - 01-10-24.mp3
Senatran disponibiliza um serviço de consulta através do portal https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/veiculos/recall

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