Após obras, nova Avenida Vitória volta a ter trânsito liberado

Após cerca de 10 meses de obras, a nova Avenida Vitória foi entregue nesta terça-feira (08), no dia do aniversário de 469 anos da Capital. A obra teve início em outubro de 2019, com previsão inicial de ser concluída em um ano. Em entrevista à rádio CBN Vitória nesta terça (08), Weverton Moraes, secretário de Obras e Habitação de Vitória, explicou as principais mudanças na via.
No total, foram recapeados 2,6 km da via, trecho que vai da Curva do Saldanha, no Forte São João, até o início da avenida César Hilal, em Bento Ferreira. A Avenida Vitória terá, com o replantio e o plantio, 633 árvores. 450 delas ficarão na ciclovia arborizada. Confira as explicações!
Entrevista - Weverton Moraes