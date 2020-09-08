Após obras, nova Avenida Vitória volta a ter trânsito liberado

Após cerca de 10 meses de obras, a nova Avenida Vitória foi entregue nesta terça-feira (08), no dia do aniversário de 469 anos da Capital. A obra teve início em outubro de 2019, com previsão inicial de ser concluída em um ano. Em entrevista à rádio CBN Vitória nesta terça (08), Weverton Moraes, secretário de Obras e Habitação de Vitória, explicou as principais mudanças na via.