Após o Fundap, o futuro de Vitória será de serviços e comércio

A cidade de Vitória, que completa no próximo dia 8 de setembro 468 anos, vai viver de serviços, comércio, gastronomia, atividades humanas e inteligentes, após o fim do Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias (Fundap). A declaração é do prefeito Luciano Rezende, que complementou, em entrevista à rádio CBN Vitória: "Aquela cidade rica não existe mais. Vai depender de gestão", afirmou.

O prefeito também falou que este ano as comemorações do aniversário da cidade começam já no sábado, 7 de setembro, com a volta do Desfile Cívico-Militar para Vitória, depois de quatro anos sendo realizado em outras cidades capixabas. Para Luciano, a retirada do desfile da capital foi "uma punição e um castigo absurdos", ao criticar a medida adotada pelo ex-governador do Estado, Paulo Hartung. "Neste período a cidade viveu de pão de água", complementou.

O desfile acontece neste sábado (07), a partir das 9 horas, na Avenida Beira-mar. Já para o aniversário da cidade, comemorado em 8 de setembro, domingo, a programação começa às 9 horas com o tradicional parabéns para você no Parque Moscoso.