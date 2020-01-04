Após o Ano Novo, ES fará pesquisa de demanda turística no verão

O assunto, agora, em destaque no CBN Vitória é turismo! Com o objetivo de conhecer o perfil do turista que vem ao Espírito Santo, a Secretaria de Estado de Turismo (Setur) está realizando a “Pesquisa de Demanda Turística”. Durante o Réveillon essa pesquisa já foi realizada e também vai ocorrer neste verão de 2020. A abordagem foi feita em Vitória, Vila Velha e Guarapari e ainda terá seus resultados divulgados. Já a pesquisa de verão ocorrerá nos municípios de Anchieta, Conceição da Barra, Guarapari, Linhares, Marataízes, Piúma, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória. É sobre esse assunto que a gente conversa, agora, com o secretário de Estado de Turismo, Dorval Uliana.