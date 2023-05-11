Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Ela está de volta!

Após mais de 10 anos, Feira dos Municípios voltará no ES

Ouça detalhes na participação do secretário de Estado de Turismo, Weverson Meireles

Publicado em 11 de Maio de 2023 às 11:35

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 mai 2023 às 11:35
Pavilhão de Carapina, na Serra
Pavilhão de Carapina, na Serra Crédito: Governo do ES/Divulgação
Após um hiato de mais de dez anos, a tradicional Feira dos Municípios estará de volta. O evento, que teve sua primeira edição nos anos de 1970, volta após uma década sem realizações. A Feira dos Municípios 2023 será no Pavilhão de Carapina, na Serra, entre os dias 31 de agosto e 03 de setembro. O objetivo principal da Feira, segundo a Secretaria de Estado de Turismo (Setur) é destacar os pontos positivos de cada município do Espírito Santo, apresentando-os ao público de uma forma que valorize suas potencialidades econômicas, seus atrativos turísticos, as produções locais e a cultura de cada um. Segundo o secretário de Estado do Turismo do Estado, Weverson Meireles, o retorno da Feira traz efeitos para o turismo do Estado. O capixaba está com saudade da feira dos municípios e sua importância”, diz. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário fala sobre o assunto. 
CBN - Entrevista - Fernanda Queiroz - Weverson Meireles - 11-05-23.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte
Torneio Monte Líbano de Beach Tennis
Torneio de Beach Tennis movimenta a Curva da Jurema a partir desta quarta-feira (03)
Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados