Após mais de 10 anos, Feira dos Municípios voltará no ES

Após um hiato de mais de dez anos, a tradicional Feira dos Municípios estará de volta. O evento, que teve sua primeira edição nos anos de 1970, volta após uma década sem realizações. A Feira dos Municípios 2023 será no Pavilhão de Carapina, na Serra, entre os dias 31 de agosto e 03 de setembro. O objetivo principal da Feira, segundo a Secretaria de Estado de Turismo (Setur) é destacar os pontos positivos de cada município do Espírito Santo, apresentando-os ao público de uma forma que valorize suas potencialidades econômicas, seus atrativos turísticos, as produções locais e a cultura de cada um. Segundo o secretário de Estado do Turismo do Estado, Weverson Meireles, o retorno da Feira traz efeitos para o turismo do Estado. O capixaba está com saudade da feira dos municípios e sua importância”, diz. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário fala sobre o assunto.