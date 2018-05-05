Após maio, setembro desponta como mês das noivas por causa das flores

O casamento é um momentos mais importantes na vida de duas pessoas que decidiram se unir. De acordo com a celebrante de casamentos Liandra Zanette, o Espírito Santo tem recebido mais casais que têm interesse de fazer um casamento mais intimista com poucas pessoas e mais rápido. Hoje, dependendo da escolha da celebração, a média de convidados tem sido menor e se torna próxima de 100 pessoas. Pedra Azul é um destino em destaque pela beleza do cenário e possibilidades de acomodar convidados, por exemplo.