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Entrevistas

Após maio, setembro desponta como mês das noivas por causa das flores

O Espírito Santo tem recebido mais casais que têm interesse de fazer um casamento mais intimista, com poucas pessoas e mais rápido

Publicado em 05 de Maio de 2018 às 11:42

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

05 mai 2018 às 11:42
O casamento é um momentos mais importantes na vida de duas pessoas que decidiram se unir. De acordo com a celebrante de casamentos Liandra Zanette, o Espírito Santo tem recebido mais casais que têm interesse de fazer um casamento mais intimista com poucas pessoas e mais rápido. Hoje, dependendo da escolha da celebração, a média de convidados tem sido menor e se torna próxima de 100 pessoas. Pedra Azul é um destino em destaque pela beleza do cenário e possibilidades de acomodar convidados, por exemplo.
Confira mais detalhes nesta edição do CBN Vitória em uma entrevista com a celebrante de casamentos Liandra Zanette:
Entrevista - Fabio Botacin - Liandra Zanette - 05-05-18
 .
 

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