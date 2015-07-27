Após Jardim Camburi, sistema binário poderá ser implantado no trânsito da Praia do Canto

O bairro de Jardim Camburi, em Vitória, entra na terceira fase da implantação do sistema binário de trânsito: 19 ruas receberão alterações em seu sentido, e algumas vias que funcionavam em mão dupla passarão a ser mão única. A sinalização estará concluída até o início de agosto. Já existem estudos para implantação do sistema na Praia do Canto.

Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o subsecretário de Trânsito de Vitória, Fernando Repinaldo, destaca que vias principais, utilizadas pelo transporte coletivo, permaneceriam com mão dupla: Carlos Gomes Lucas, Ranulpho Barbosa Santos, Carlos Martins, Filogônio Motta, Italina Pereira Motta, Maria Auxiliadora G. Salomão, Maria Bárbara de Oliveira, Antonio Guilherme do Nascimento, Ricardo Figueiredo e José Celso Cláudio.

Essa terceira fase do sistema binário de Jardim Camburi é a penúltima, pelo cronograma da prefeitura de Vitória. Questionado se o sistema poderá ser levado a outras regiões da capital, o subsecretário diz que recebeu algumas demandas. "Há um estudo muito avançado sobre a proposta para implantação do binário na Praia do Canto. Mas ainda não podemos falar em cronogramas e quais são os endereços contemplados", disse. Ouça a entrevista na íntegra:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Subsecretário Fernando - 27-07-15

Serviço:

Ruas com trânsito modificado em Jardim Camburi na terceira fase do binário.