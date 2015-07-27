Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Após Jardim Camburi, sistema binário poderá ser implantado no trânsito da Praia do Canto
EM VITÓRIA

Após Jardim Camburi, sistema binário poderá ser implantado no trânsito da Praia do Canto

Jardim Camburi entra na terceira fase da implantação. 19 ruas de mão dupla do bairro serão transformadas, total ou parcialmente, em vias de mão única

Publicado em 27 de Julho de 2015 às 17:47

Publicado em 

27 jul 2015 às 17:47
O bairro de Jardim Camburi, em Vitória, entra na terceira fase da implantação do sistema binário de trânsito: 19 ruas receberão alterações em seu sentido, e algumas vias que funcionavam em mão dupla passarão a ser mão única. A sinalização estará concluída até o início de agosto. Já existem estudos para implantação do sistema na Praia do Canto.
Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o subsecretário de Trânsito de Vitória, Fernando Repinaldo, destaca que vias principais, utilizadas pelo transporte coletivo, permaneceriam com mão dupla: Carlos Gomes Lucas, Ranulpho Barbosa Santos, Carlos Martins, Filogônio Motta, Italina Pereira Motta, Maria Auxiliadora G. Salomão, Maria Bárbara de Oliveira, Antonio Guilherme do Nascimento, Ricardo Figueiredo e José Celso Cláudio.
Essa terceira fase do sistema binário de Jardim Camburi é a penúltima, pelo cronograma da prefeitura de Vitória. Questionado se o sistema poderá ser levado a outras regiões da capital, o subsecretário diz que recebeu algumas demandas. "Há um estudo muito avançado sobre a proposta para implantação do binário na Praia do Canto. Mas ainda não podemos falar em cronogramas e quais são os endereços contemplados", disse. Ouça a entrevista na íntegra:
Entrevista - Fábio Botacin - Subsecretário Fernando - 27-07-15
Serviço:
Ruas com trânsito modificado em Jardim Camburi na terceira fase do binário.
As próximas ruas que terão mudanças na direção são: Alípio da Costa e Silva, Agenor Amaral dos Santos, Milton Manoel dos Santos, Ruy Pinto Pimenta, Antônio Araújo Lyra, Domingos Póvoa Lemos, Carlos Delgado Guerra Pinto, Belmiro Teixeira Pimenta, Silvino Grecco, Júlia Lacourt Penna, Joaquim Rodrigues Cristello, Almerinda Conna da Silva, Francisco Salomão, Maurício Alencar, Carlos Romero Marangoni, Milton Ramalho Simões, Maria Bárbara de Oliveira, Sesostres Andrade e Alcides Vianna.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Virginia Fonseca é hostilizada no Maracanã
'Uma das piores sensações que já senti', diz Virginia após ser hostilizada no Maracanã
Imagem de destaque
Trump propõe nova tarifa de 25% sobre mercadorias nacionais
Imagem de destaque
ES tem 17 seleções e concursos abertos com mais de 1.900 vagas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados