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Após inércia na BR 101, Dnit promete obras na BR 262 ainda este ano

Nova promessa é do diretor-executivo do órgão federal, Halpher Luigi

Publicado em 03 de Agosto de 2017 às 13:47

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 ago 2017 às 13:47
BR 262 será duplicada Crédito: Ricardo Medeiros | A Gazeta
As obras de duplicação da BR 262 serão iniciadas ainda este ano. A nova promessa é do diretor-executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit), Halpher Luigi. Estão previstos R$ 81 milhões em um trecho de aproximadamente 7 Km em Marechal Floriano. Halpher Luigi está otimista em relação a liberação das licenças ambientais num prazo de até 30 dias para dar início a instalação do canteiro de obras. Na BR 101, a concessionária que administra a rodovia já informou que não fará a duplicação.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Halpher Luiggi - 03-08-17

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