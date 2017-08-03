Após inércia na BR 101, Dnit promete obras na BR 262 ainda este ano

As obras de duplicação da BR 262 serão iniciadas ainda este ano. A nova promessa é do diretor-executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit), Halpher Luigi. Estão previstos R$ 81 milhões em um trecho de aproximadamente 7 Km em Marechal Floriano. Halpher Luigi está otimista em relação a liberação das licenças ambientais num prazo de até 30 dias para dar início a instalação do canteiro de obras. Na BR 101, a concessionária que administra a rodovia já informou que não fará a duplicação.