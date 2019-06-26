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FURTO DE FIO DE COBRE EM VITÓRIA

Após furtos, prefeitura estuda novas tecnologias para semáforos

Ouça a entrevista com o secretário Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira

Publicado em 26 de Junho de 2019 às 12:14

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 jun 2019 às 12:14
O furto de fios de cobre vem levando a problemas sérios no gerenciamento do trânsito de Vitória. Em muitas situações, ao roubar o fio de cobre o infrator acaba rompendo os cabos de fibra ótica que levam o sinal para o controle e funcionamento dos semáforos.
O secretário municipal de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, acredita que há uma grande quadrilha atuando na receptação dos fios de cobre que são levados dos postes e que levam energia aos semáforos.
Somente este ano, segundo levantamento da prefeitura, 25 ocorrências de furto já foram registradas. Por causa delas, cerca de 4 mil metros de cabos foram levados. A administração municipal estuda novas formas de funcionando dos semáforos, como por exemplo, com o comando via wifi, mas os estudos ainda estão em fase inicial. Paralelamente, segundo Fronzio, o combate ao furto vem sendo intensificado com a ajuda da Polícia Civil.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fronzio Calheira - 26-06-19

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