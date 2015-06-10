Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Após ficar fora de anúncio, Governo garante concessão da BR 262 no Espírito Santo
PACOTE DE LOGÍSTICA

Após ficar fora de anúncio, Governo garante concessão da BR 262 no Espírito Santo

Durante a apresentação do plano de logística, o Palácio do Planalto havia excluído o Espírito Santo das obras de duplicação da rodovia

Publicado em 09 de Junho de 2015 às 22:25

Publicado em 

09 jun 2015 às 22:25
O plano de concessões anunciado nesta terça-feira pelo governo federal vai contemplar o trecho da BR-262 que corta o Espírito Santo. Depois de um grande impasse, a União que a rodovia será contemplada pelo Programa de Investimento em Logística. Durante a apresentação do plano, o Planalto havia excluído o Espírito Santo das obras de duplicação da rodovia. Entretanto, no início da tarde, a assessoria do Ministério dos Transportes reafirmou que as obras estão contempladas e vão acontecer no trecho que liga Vitória a Belo Horizonte. O jornalista Rondineli Tomazeli destaca que, no evento de apresentação, foram confirmadas obras apenas na extensão da rodovia 262 em Minas Gerais. O que não se sabe até o momento é se houve algum erro na divulgação ou se a princípio o Planalto havia excluído o Espírito Santo do plano. Ouça:
Direto de Brasília - Rondinelli Tomazelli - 09-06-15

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados