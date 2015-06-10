Após ficar fora de anúncio, Governo garante concessão da BR 262 no Espírito Santo

O plano de concessões anunciado nesta terça-feira pelo governo federal vai contemplar o trecho da BR-262 que corta o Espírito Santo. Depois de um grande impasse, a União que a rodovia será contemplada pelo Programa de Investimento em Logística. Durante a apresentação do plano, o Planalto havia excluído o Espírito Santo das obras de duplicação da rodovia. Entretanto, no início da tarde, a assessoria do Ministério dos Transportes reafirmou que as obras estão contempladas e vão acontecer no trecho que liga Vitória a Belo Horizonte. O jornalista Rondineli Tomazeli destaca que, no evento de apresentação, foram confirmadas obras apenas na extensão da rodovia 262 em Minas Gerais. O que não se sabe até o momento é se houve algum erro na divulgação ou se a princípio o Planalto havia excluído o Espírito Santo do plano. Ouça: