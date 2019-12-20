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SAÚDE EM ALERTA

Após epidemia de dengue, nova ameaça é chikungunya no verão capixaba

Ouça a entrevista com o coordenador do Programa Estadual de Combate ao Aedes Aegypt, Roberto Laperriere

Publicado em 20 de Dezembro de 2019 às 12:47

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 dez 2019 às 12:47
Após enfrentar neste ano de 2019 a segunda maior epidemia de dengue da história, o Espírito Santo já deve começar o ano de 2020 com um outro desafio: uma epidemia de Chikungunya. É o que prevê o coordenador do Programa Estadual de Combate ao Aedes Aegypt, Roberto Laperriere, em entrevista á rádio CBN Vitória nesta sexta-feira (20). 
Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o boletim mais recente de casos da doença em 2019 apontam 78.379 notificações de dengue em municípios capixabas, sendo que 41 deles evoluíram para a morte, na forma mais grave da doença. Para Roberto Laperriere, a epidemia está relacionada a elevada circulação do sorotipo 2 que há noves anos a população capixaba não tinha tanto contato. 80% dos focos estão localizados nas residências e o maior número de casos é na Grande Vitória. 
E paralelamente aos dados alarmantes da dengue, a Chikungunya passou a ser a nova ameaça para a chegada de 2020, em virtude dos casos registrados este ano na cidade do Rio de Janeiro, que quadruplicaram. A doença também é transmitida pelo mesmo mosquito da dengue, o Aedes Aegypt.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Roberto Laperriere - 20-12-19

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