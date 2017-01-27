Após entrar em área de alerta, Fundão fecha parque municipal e mirante

Depois que quatro macacos foram encontrados mortos no município de Fundão, a administração da cidade decidiu fechar, por tempo indeterminado, o Parque Municipal do Goiapaba-Açu. Todos os moradores da cidade também receberão a vacina contra a febre amarela. Fundão, juntamente com Viana, foram incluídos na chamada barreira epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, a secretária de Saúde de Fundão, Roberta Pedroni, informa que o local será fechado por motivo de segurança, pois, não há confirmação se os macacos morreram em decorrência da febre amarela. “É para proteger a fauna, os nossos macacos, pois, ainda não temos a confirmação da causa das mortes e proteger as pessoas”, afirmou.