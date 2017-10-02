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Economia

Após duas décadas, obra de dragagem é encerrada no Porto de Vitória

Ouça a entrevista do presidente da Codesa, Luis Claudio Montenegro

Publicado em 02 de Outubro de 2017 às 10:41

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 out 2017 às 10:41
Quase 20 anos após o início dos trabalhos, dragagem do Porto de Vitória é finalizada. De acordo com o presidente da Companhia docas do Espírito Santo (Codesa), Luis Claudio Montenegro, as novas profundidades do canal, dos berços e da bacia de manobra vão garantir o acesso de navios maiores, que irão representar um aumento de 30% na movimentação de carga.
Em média, os navios que entram no Porto de Vitória possuem um calado de 10,67 metros. Com a finalização da dragagem, a projeção é que embarcações com até 12,5 metros de calado possam chegar ao porto.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Claudio Montenegro - 02-10-17

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