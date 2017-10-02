Após duas décadas, obra de dragagem é encerrada no Porto de Vitória

Quase 20 anos após o início dos trabalhos, dragagem do Porto de Vitória é finalizada. De acordo com o presidente da Companhia docas do Espírito Santo (Codesa), Luis Claudio Montenegro, as novas profundidades do canal, dos berços e da bacia de manobra vão garantir o acesso de navios maiores, que irão representar um aumento de 30% na movimentação de carga.