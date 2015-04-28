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ENTREVISTA

Após dois anos, sete benefícios da PEC das Domésticas precisam de leis para regulamentação

Sobre as questões ainda pendentes estão o fundo de garantia e adicional noturno. O adicional noturno requer uma lei própria

Publicado em 27 de Abril de 2015 às 21:24

Publicado em 

27 abr 2015 às 21:24
Esta segunda-feira marca o Dia da Empregada Doméstica. Após dois anos da promulgação da proposta de emenda constitucional, que ficou conhecida como PEC das Domésticas, profissionais do setor continuam sem poder desfrutar de parte dos novos benefícios previstos. A PEC das Domésticas foi promulgada em 3 de abril de 2013 e garantiu 16 direitos trabalhistas para a categoria. No entanto, sete dos benefícios permaneceram em aberto, à espera da regulamentação. A grande diferença, que já está em vigor e que afeta diretamente na relação trabalhista é a limitação da jornada de trabalho em oito horas diárias, sendo que, a partir da 8ªh, há o acréscimo salarial de 50%, em caso de dias comuns e de 100% em caso de dias de feriado. Os demais benefícios em vigor não tem impacto tão direto com a relação de trabalho. Sobre as questões ainda pendentes estão o fundo de garantia e adicional noturno. O adicional noturno requer uma lei própria, uma vez que a CLT exclui os empregados domésticos. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, a advogada e professora de Direito do Trabalho, Carla Gusman Zouain, fala sobre os pontos ainda nebulosos e que não deixam claros as responsabilidades de empregados e contratantes, como os listados acima. Ouça a análise:
Entrevista - Fábio Botacin - Carla Gusman Zouain - 27-04-15

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