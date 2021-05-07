Após criança ficar com argola no pescoço, Bombeiros orientam cuidados

Uma criança de 1 ano e 5 meses ficou com uma argola de plástico presa no pescoço dentro da brinquedoteca do prédio onde mora, no bairro Itaparica, Vila Velha, na última quinta-feira (6). A babá que acompanhava a criança, a pequena Antonella, entrou em desespero quando percebeu que não conseguia retirar o objeto e levou a menina até a mãe, que está em estágio avançado de gravidez. A estilista Larissa Lorenzutti, de 36 anos, acionou o Corpo de Bombeiros.
Entrevista - Fabio Botacin - Tenente Andreza - 07-05-21.mp3
Em entrevista ao CBN Cotidiano, a tenente Andresa Silva, do Corpo de Bombeiros, explica como funcionam esses resgates e os principais pontos aos quais os pais e responsáveis devem ficar atentos. Ouça.