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Após criança ficar com argola no pescoço, Bombeiros orientam cuidados

A entrevistada é a tenente Andresa Silva, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 17:52

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

07 mai 2021 às 17:52
Bombeiros retiram argola presa em pescoço de criança de 1 ano Crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação
Uma criança de 1 ano e 5 meses ficou com uma argola de plástico presa no pescoço dentro da brinquedoteca do prédio onde mora, no bairro Itaparica, Vila Velha, na última quinta-feira (6). A babá que acompanhava a criança, a pequena Antonella, entrou em desespero quando percebeu que não conseguia retirar o objeto e levou a menina até a mãe, que está em estágio avançado de gravidez. A estilista Larissa Lorenzutti, de 36 anos, acionou o Corpo de Bombeiros.
Entrevista - Fabio Botacin - Tenente Andreza - 07-05-21.mp3
Em entrevista ao CBN Cotidiano, a tenente Andresa Silva, do Corpo de Bombeiros, explica como funcionam esses resgates e os principais pontos aos quais os pais e responsáveis devem ficar atentos. Ouça.

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