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Oportunidades

Após autorização para porto, Aracruz já começa a ter empregos abertos

Os detalhes são da secretária de Desenvolvimento Social de Aracruz, Dileuza Marins Del Caro

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 17:37

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

10 jun 2021 às 17:37
Projeção do porto da Imetame em Aracruz, Litoral Norte do ES
Projeção do porto da Imetame em Aracruz, Litoral Norte do ES Crédito: Divulgação
A Secretaria de Patrimônio da União (SPU) autorizou, em portaria publicada na última terça-feira (08), a Imetame Logística Porto a instalar o terminal portuário em Aracruz, ao Norte do Estado. Segundo a empresa, no primeiro momento, a construção deve criar cerca de 650 vagas de trabalho diretas destinadas prioritariamente aos trabalhadores de Aracruz e região, além de 300 indiretas. Ao CBN Cotidiano, a secretária municipal de Desenvolvimento Social de Aracruz, Dileuza Marins Del Caro, explicou como a abertura de novas oportunidades impactará o município e como deve funcionar a seleção, que será feita através do Sine da cidade. Ouça:
Fabio Botacin entrevista Dileuza Marins Del Caro - 10/06/2021

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