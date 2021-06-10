Após autorização para porto, Aracruz já começa a ter empregos abertos

A Secretaria de Patrimônio da União (SPU) autorizou, em portaria publicada na última terça-feira (08), a Imetame Logística Porto a instalar o terminal portuário em Aracruz, ao Norte do Estado. Segundo a empresa, no primeiro momento, a construção deve criar cerca de 650 vagas de trabalho diretas destinadas prioritariamente aos trabalhadores de Aracruz e região, além de 300 indiretas. Ao CBN Cotidiano, a secretária municipal de Desenvolvimento Social de Aracruz, Dileuza Marins Del Caro, explicou como a abertura de novas oportunidades impactará o município e como deve funcionar a seleção, que será feita através do Sine da cidade. Ouça: