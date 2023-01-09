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Antidemocracia

Após ataques em Brasília, uma edição extra do “Democracia, que história é essa?”

Rafael Simões fala da "versão brasileira" da invasão ao Capitólio, nos EUA, há dois anos

Publicado em 09 de Janeiro de 2023 às 12:23

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

09 jan 2023 às 12:23
Ataques em Brasília
Ataques em Brasília Crédito: Gabriela Bilo/Folhapress
"O que aconteceu foi uma tentativa de golpe para derrubar o poder estabelecido", aponta Rafael Simões, comentarista da CBN Vitória. "É terrível que tenha chegado a esse ponto". O comentarista pontua que foram vários crimes, como vandalismo, invasão e, o principal deles, a tentativa de golpe. E destaca que a democracia não é um regime de liberdade absoluta e que "nós não temos o direito de fazer qualquer coisa". "Se você propõe a derrubada violenta do poder, você esta fomentado o crime". A democracia estabelece limites, para todos, para impedir que a violência se realize. E o limite, nesse caso, é: quem perdeu a eleição deve esperar a próxima, como a história mostra pelas últimas eleições. Para o comentarista, é um crime contra a democracia e contra a nação. "É justo e democrático criticar, sugerir, mas propor a derrubada pela violência, não". Ouça na íntegra.
Entrevista - Patricia Vallim - Rafael Simões - 09-01-23.mp3

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