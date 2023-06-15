Após aprovação do Cade, Garoto traz novidades para Serenata e caixa de bombom

O Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, na última semana, a proposta de acordo da Nestlé para compra da Chocolates Garoto, anunciada duas décadas atrás. No acordo aprovado, compromissos foram assumidos pela Nestlé Brasil. Entre eles: manter a operação da fábrica da Garoto em Vila Velha por um período de pelo menos sete anos; também por sete anos, a empresa se compromete a informar ao Cade qualquer aquisição de empresa ou marca no mercado nacional de chocolates sob todas as formas, mesmo que não atinja os requisitos de faturamento previsto na lei concorrencial; e por cinco anos, acorda ainda em não adquirir ativos que representem participação igual ou superior a 5% de market share. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor da fábrica da Garoto no Espírito Santo, Michey Piantavinha, fala sobre o assunto. Entre as novidades anunciadas estão a volta da visitação à fábrica e mudanças no Serenata de Amor e na caixa de bombom.