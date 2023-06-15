Após aprovação do Cade, Garoto traz novidades para Serenata e caixa de bombom

O Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, na última semana, a proposta de acordo da Nestlé para compra da Chocolates Garoto, anunciada duas décadas atrás. No acordo aprovado, compromissos foram assumidos pela Nestlé Brasil. Entre eles: manter a operação da fábrica da Garoto em Vila Velha por um período de pelo menos sete anos; também por sete anos, a empresa se compromete a informar ao Cade qualquer aquisição de empresa ou marca no mercado nacional de chocolates sob todas as formas, mesmo que não atinja os requisitos de faturamento previsto na lei concorrencial; e por cinco anos, acorda ainda em não adquirir ativos que representem participação igual ou superior a 5% de market share. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor da fábrica da Garoto no Espírito Santo, Michey Piantavinha, fala sobre o assunto. Entre as novidades anunciadas estão a volta da visitação à fábrica e mudanças no Serenata de Amor e na caixa de bombom.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz -Michey Piantavinha - 15-06-23.mp3
Chocolates Garoto fará um investimento de R$ 430 milhões em suas operações para 2023 e 2024, com foco na modernização e na ampliação da unidade de Vila Velha (ES), além da instalação de linhas de produção para lançamentos em novas categorias. Os investimentos seguem o conceito de indústria 4.0, que garante maior eficiência e inteligência operacional. Nos dois últimos anos, a fábrica da Garoto investiu mais de R$ 270 milhões para a modernização e a expansão de linhas de produção, além de processos mais sustentáveis
A fábrica de Vila Velha passará a contar com parte das linhas de produção abastecidas com energia solar. As novas linhas de produção estão sendo direcionadas para um espaço já construído seguindo critérios de sustentabilidade, com certificação Green Building House. Além disso, 100% dos resíduos gerados pela fábrica já são reutilizados ou reciclados
[fonte: Nestlé]