Após anúncio de cortes, Reitor detalha situação orçamentária no Ifes

Nesta edição do CBN Cotidiano você acompanha a uma entrevista com o Reitor do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), Jadir Pela. Em destaque a situação orçamentária a ser enfrentada nas próximas semanas. Isso porque, além da Ufes, o Ifes também foi alvo dos cortes anunciados pelo Ministério da Educação (MEC). Caso seja confirmado o contingenciamento de 38% da verba para custeio, algo em torno de R$ 24 milhões dos R$ 64 milhões programados para o ano, a instituição não consegue se manter. Pelas contas, com o dinheiro disponível só dá para funcionar até setembro. Confira!