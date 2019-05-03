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ENTREVISTAS

Após anúncio de cortes, Reitor detalha situação orçamentária no Ifes

Além da Ufes, o Ifes também foi alvo dos cortes anunciados pelo Ministério da Educação (MEC). Caso seja confirmado o contingenciamento de 38% da verba para custeio, algo em torno de R$ 24 milhões dos R$ 64 milhões programados para o ano, a instituição não consegue se manter

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 17:59

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

03 mai 2019 às 17:59
Nesta edição do CBN Cotidiano você acompanha a uma entrevista com o Reitor do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), Jadir Pela. Em destaque a situação orçamentária a ser enfrentada nas próximas semanas. Isso porque, além da Ufes, o Ifes também foi alvo dos cortes anunciados pelo Ministério da Educação (MEC). Caso seja confirmado o contingenciamento de 38% da verba para custeio, algo em torno de R$ 24 milhões dos R$ 64 milhões programados para o ano, a instituição não consegue se manter. Pelas contas, com o dinheiro disponível só dá para funcionar até setembro. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Jadir José - 03-05-19.mp3

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