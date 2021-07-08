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Alerta para o vencimento!

Após adiamento, prazos para pagamento do IPVA no ES são reabertos

O entrevistado é o secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 17:25

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

08 jul 2021 às 17:25
Reabertos prazos para pagamento do IPVA
Reabertos prazos para pagamento do IPVA Crédito: Pexels
Após as datas de vencimento para pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) serem prorrogadas por três meses no Espírito Santo em função da pandemia, o governo do Estado inicia nesta quinta-feira (8) o novo cronograma de prazos para a quitação do imposto para veículos pequenos e motocicletas. O vencimento da primeira parcela ou cota única será hoje (8), para os veículos leves que tenham as placas terminadas em 1. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti, explicou que "aqueles que efetuarem o pagamento em cota única até a data do vencimento continuarão tendo 5% de desconto". Ouça:
Fabio Botacin entrevista Rogelio Pegoretti - 08/07/2021
Confira a tabela de vencimentos: clique aqui!

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