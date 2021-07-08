Após adiamento, prazos para pagamento do IPVA no ES são reabertos

Após as datas de vencimento para pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) serem prorrogadas por três meses no Espírito Santo em função da pandemia, o governo do Estado inicia nesta quinta-feira (8) o novo cronograma de prazos para a quitação do imposto para veículos pequenos e motocicletas. O vencimento da primeira parcela ou cota única será hoje (8), para os veículos leves que tenham as placas terminadas em 1. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti, explicou que "aqueles que efetuarem o pagamento em cota única até a data do vencimento continuarão tendo 5% de desconto". Ouça: