Após acordo, obra do Cais das Artes deve ser retomada pelo governo

A obra do Cais das Artes poderá sofrer mudanças e passar a incluir uma praça de convívio, em uma área que seria destinada exclusivamente ao estacionamento. A sugestão partiu da Associação de Moradores da Enseada do Suá e precisa ser aprovada ainda pela prefeitura de Vitória. Em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (18), o Diretor-geral do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), Luiz Cesar Maretto, explicou detalhes da proposta. Maretto também adiantou que a obra do Cais das Artes pode ser retomada em breve, após consenso de valores entre governo e empresa contratada. O acordo está sendo avaliado pela Procuradoria Geral do Estado e precisa ser formalizado judicialmente.