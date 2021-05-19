Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

VITÓRIA

Após acordo, obra do Cais das Artes deve ser retomada pelo governo

Moradores da região pedem que parte da área destinada ao estacionamento seja revertida em praça

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 11:02

Publicado em 

19 mai 2021 às 11:02
Estacionamento do Cais das Artes vai virar praça após mudança
Estacionamento do Cais das Artes vai virar praça após mudança Crédito: Divulgação
A obra do Cais das Artes poderá sofrer mudanças e passar a incluir uma praça de convívio, em uma área que seria destinada exclusivamente ao estacionamento. A sugestão partiu da Associação de Moradores da Enseada do Suá e precisa ser aprovada ainda pela prefeitura de Vitória. Em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (18), o Diretor-geral do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), Luiz Cesar Maretto, explicou detalhes da proposta. Maretto também adiantou que a obra do Cais das Artes pode ser retomada em breve, após consenso de valores entre governo e empresa contratada. O acordo está sendo avaliado pela Procuradoria Geral do Estado e precisa ser formalizado judicialmente.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Cesar Maretto - 18-05-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como fica o tempo no feriado; Anvisa determina recolhimento de lote de água mineral
José teve o pé queimado horas após o nascimento na Serra
Mãe relata novo drama de bebê queimado em maternidade no ES: cirurgia é suspensa após anestesia
Luciano Nogueira Souza, 23 anos, foi morto a tiros na tarde de terça-feira (2)
Após assassinato, operação prende chefe do tráfico e mais dois suspeitos em Jaguaré

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados