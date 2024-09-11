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Rompimento de Barragem

Após 9 anos, metais do desastre de Mariana chegam às baleias no litoral do ES

Pela primeira vez, pesquisadores constataram impactos em todos os níveis de vida marinha

Publicado em 11 de Setembro de 2024 às 11:14

Publicado em 

11 set 2024 às 11:14
Temporada das baleias-jubarte no Espírito Santo já começou
 baleias-jubarte no Espírito Santo  Crédito: Leonardo Merçon/Amigos da Jubarte
Pela primeira vez, pesquisadores constataram a presença de metais provenientes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, há quase nove anos, em todos os níveis de vida estudados na foz do Rio Doce e na costa marinha do Espírito Santo e Sul da Bahia. Entre os animais impactados, segundo reportagem divulgada com exclusividade pelo portal G1-ES, estão peixes, aves, tartarugas, toninhas e até baleias. Nos estudos anteriores, a contaminação era identificada principalmente em animais microscópicos e da base da cadeia alimentar. Mas agora, ficou provado que os metais também atingiram os grandes animais. E as consequências são várias, como contaminação da água do rio e da vida marinha no litoral, passando pelo nascimento de espécies com anomalias e deformadas a casos de tumores em animais. Ouça detalhes na entrevista com o biólogo Frederico Drummond Martins, analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e coordenador da Câmara Técnica de Diversidade (CTBio). 
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Frederico Drummond Martins -11-09-24.mp3

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