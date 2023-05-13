Após 5 anos fechado, Teatro Carlos Gomes entra em obras a partir deste mês

Depois de mais de cinco anos fechado, o governo do Espírito Santo confirmou para a segunda quinzena deste mês de maio o começo das obras para recuperar o Teatro Carlos Gomes, importante símbolo cultural do Estado, localizado no Centro de Vitória. O teatro foi fechado em dezembro de 2017 por problemas no ar-condicionado e no telhado. Depois de passar por reparos, chegou a ser reaberto, no improviso, para eventos de setembro a dezembro de 2018. A projeção da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) é que após o início das obras, o teatro seja reaberto em até dois anos. A estrutura, totalmente reformada, contará com nova entrada, bilheteria, climatização, equipamentos cenotécnicos e área de café. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Cultura do Espírito Santo, Fabrício Noronha, detalha o assunto.
ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - FABRICIO NORONHA - 10.22s - 13-05-23