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Justiça, Segurança e Cidadania

Após 32 anos, Justiça ainda apura se obra da Assembleia foi superfaturada

Os questionamentos sobre o valor da construção foram apresentados em ação popular movida por oito deputados estaduais

Publicado em 31 de Julho de 2024 às 12:10

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

31 jul 2024 às 12:10
ALES
Sede da Assembléia Legislativa do ES Crédito: Carlos Alberto Silva
O ano era 1992. Um grupo de oito deputados estaduais ingressou com uma ação popular questionando os custos da construção da sede da Assembleia Legislativa na Enseada do Suá, em Vitória. O argumento era de que o valor estava bem acima do preço de mercado. Mais de três décadas se passaram e ainda não há uma decisão da Justiça estadual se houve ou não superfaturamento na obra. Na época, o projeto inicial com 22.780 m² e 12 pavimentos, foi chamado de “obra nababesca”. A perícia judicial que foi solicitada na ação, para avaliar os orçamentos e documentos do contrato, só foi feita no ano passado. O laudo relatou que o custo da obra “extrapolou o valor de mercado dos preços praticados para a construção civil no Espírito Santo”. Os detalhes você confere na participação da comentarista Vilmara Fernandes. 
Justiça, Segurança e Cidadania - 31-07-24

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