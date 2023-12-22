Após 25 anos, chega ao fim cobrança na Terceira Ponte e Rodovia do Sol

O pedágio na Terceira Ponte e na Rodovia do Sol chegou ao fim nesta sexta-feira (22), após 25 anos de cobrança, com o término do contrato com a concessionária Rodosol. A partir de agora a gestão das vias fica a cargo da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES). Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, detalha as mudanças a partir desta sexta-feira (22).