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Pedágio

Após 25 anos, chega ao fim cobrança na Terceira Ponte e Rodovia do Sol

Ouça entrevista com o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno

Publicado em 22 de Dezembro de 2023 às 11:12

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 dez 2023 às 11:12
Cancelas são retiradas do pedágio da Terceira Ponte
pedágio da Terceira Ponte Crédito: Fernando Madeira
O pedágio na Terceira Ponte e na Rodovia do Sol chegou ao fim nesta sexta-feira (22), após 25 anos de cobrança, com o término do contrato com a concessionária Rodosol. A partir de agora a gestão das vias fica a cargo da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES). Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, detalha as mudanças a partir desta sexta-feira (22). 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Fábio Damasceno - 22-12-23

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