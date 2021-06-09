Após 20 anos, câmara de comércio dos EUA volta a atuar no Espírito Santo

A partir desta quarta-feira (09), empresários capixabas poderão contar novamente com uma ponte de relacionamento direto com os Estados Unidos. A Câmara Americana de Comércio voltará atuar no Espírito Santo após 20 anos sem presença física no Estado. Ao CBN Cotidiano, a CEO da Amcham Brasil, Deborah Vieitas, destacou que o objetivo é fortalecer as relações comerciais locais com um dos principais países compradores e consumidores do mundo, conectando empresários a oportunidades de comércio e investimentos, sobretudo no âmbito da relação bilateral Brasil-Estados Unidos. Ouça a entrevista completa:
Fabio Botacin entrevista Deborah Vieitas - 09/06/2021
Em 2021, a atuação no estado terá três objetivos principais: facilitar o intercâmbio comercial; o relacionamento executivo entre corporações de todos os portes, e possibilitar a troca de ações e soluções empresariais para a retomada da economia em todos os setores e regiões do Brasil.
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