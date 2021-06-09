Após 20 anos, câmara de comércio dos EUA volta a atuar no Espírito Santo

A partir desta quarta-feira (09), empresários capixabas poderão contar novamente com uma ponte de relacionamento direto com os Estados Unidos. A Câmara Americana de Comércio voltará atuar no Espírito Santo após 20 anos sem presença física no Estado. Ao CBN Cotidiano, a CEO da Amcham Brasil, Deborah Vieitas, destacou que o objetivo é fortalecer as relações comerciais locais com um dos principais países compradores e consumidores do mundo, conectando empresários a oportunidades de comércio e investimentos, sobretudo no âmbito da relação bilateral Brasil-Estados Unidos. Ouça a entrevista completa: