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Trânsito

Aplicativo recebe denúncias de trânsito em Vitória

É possível denunciar infratores por meio de vídeos

Publicado em 28 de Junho de 2017 às 18:10

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 jun 2017 às 18:10
Atuação de guarda de trânsito em Vitória Crédito: Arquivo
Os capixabas já podem denunciar infrações de trânsito, por meio de vídeos, em Vitória, através de um aplicativo. A administração municipal diz que o programa está em caráter experimental. De acordo com o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, Tyago Hoffmann, o aplicativo pode ser baixado em smartphones que utilizam tanto o sistema Android quanto o IOS. Os vídeos serão analisados e, ao caracterizar infração, o motorista do veículo receberá uma carta educativa.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Thiago Hoffman - 28-06-17

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