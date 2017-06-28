Aplicativo recebe denúncias de trânsito em Vitória

Os capixabas já podem denunciar infrações de trânsito, por meio de vídeos, em Vitória, através de um aplicativo. A administração municipal diz que o programa está em caráter experimental. De acordo com o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, Tyago Hoffmann, o aplicativo pode ser baixado em smartphones que utilizam tanto o sistema Android quanto o IOS. Os vídeos serão analisados e, ao caracterizar infração, o motorista do veículo receberá uma carta educativa.