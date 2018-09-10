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Aplicativo promete alertar mulheres sobre período fértil

Especialista destaca que há necessidade de um outro método contraceptivo para garantir eficácia

Publicado em 10 de Setembro de 2018 às 12:06

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 set 2018 às 12:06
Um novo aplicativo que vem sendo utilizado por mulheres na Europa e nos Estados Unidos para substituir métodos contraceptivos tradicionais, como as pílulas e DIU hormonal, despertou a curiosidade aqui no Brasil. O aplicativo chamado "Natural Cycles" funciona assim: todos os dias, no mesmo horário, a mulher deve medir sua temperatura corporal com um termômetro que vem junto na compra. Os dados devem ser inseridos no aplicativo. Com essas informações, além da data da última menstruação e outros dados, o aplicativo calcula quais são os dias férteis da usuária, que recebe alertas verdes ou vermelhos relativos ao uso necessário ou não de um contraceptivo adicional.
Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da Comissão de Anticoncepção da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), Rogério Bonassi, explica que esta proposta tecnológica se assemelha muito de métodos antigos como a tabelinha e o controle da temperatura corporal da mulher. No entanto, ressalta que o aplicativo não deve ser usado como única forma de controle da fertilidade, já que a eficácia não chega a 100%.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rogério Bonassi - 10-09-18
Em agosto, o Natural Cycles foi o primeiro aplicativo reconhecido como contraceptivo pelo órgão que regula os medicamentos nos Estados Unidos, a FDA (Food and Drug Administration), uma decisão que gerou controvérsia. Em 2017 o ministério da saúde alemão já havia emitido certificado similar. O fabricante estima que 900 mil mulheres utilizem esse método no mundo todo.
 

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