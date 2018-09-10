Aplicativo promete alertar mulheres sobre período fértil

Um novo aplicativo que vem sendo utilizado por mulheres na Europa e nos Estados Unidos para substituir métodos contraceptivos tradicionais, como as pílulas e DIU hormonal, despertou a curiosidade aqui no Brasil. O aplicativo chamado "Natural Cycles" funciona assim: todos os dias, no mesmo horário, a mulher deve medir sua temperatura corporal com um termômetro que vem junto na compra. Os dados devem ser inseridos no aplicativo. Com essas informações, além da data da última menstruação e outros dados, o aplicativo calcula quais são os dias férteis da usuária, que recebe alertas verdes ou vermelhos relativos ao uso necessário ou não de um contraceptivo adicional.

Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da Comissão de Anticoncepção da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), Rogério Bonassi, explica que esta proposta tecnológica se assemelha muito de métodos antigos como a tabelinha e o controle da temperatura corporal da mulher. No entanto, ressalta que o aplicativo não deve ser usado como única forma de controle da fertilidade, já que a eficácia não chega a 100%.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Rogério Bonassi - 10-09-18