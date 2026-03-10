Aplicativo promete agilizar acionamento do Samu no ES; saiba como vai funcionar!

Ambulância do Samu Crédito: Divulgação | Sesa

Foi lançado recentemente o aplicativo “192 Fácil”, uma ferramenta digital que permite acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) com mais facilidade e agilidade no Espírito Santo. Segundo o governo do Estado, a plataforma integra o usuário à Central de Regulação das Urgências e envia automaticamente informações importantes para a triagem e o envio das equipes de socorro. Entre os principais recursos do aplicativo está o envio automático da localização por GPS, o que reduz o tempo de resposta das equipes.

No modelo tradicional, a localização da ocorrência depende da descrição verbal de quem faz a ligação, o que pode gerar atrasos em situações de emergência, principalmente em rodovias, áreas rurais ou locais desconhecidos. Com o app, as coordenadas são enviadas diretamente para o atendente da Central, permitindo identificar o local com mais precisão e agilizar o despacho das ambulâncias.

De acordo com informações da secretaria da Saúde (Sesa), "a ferramenta também busca reduzir dificuldades de comunicação comuns em momentos de estresse. O aplicativo permite o envio prévio de informações estruturadas sobre a ocorrência, o que auxilia na avaliação médica e na tomada de decisão durante o atendimento".

Outro diferencial do “192 Fácil” é a possibilidade de acionamento do serviço mesmo em regiões com sinal de telefonia limitado, conhecidas como “zonas de sombra”. Nesses casos, se houver acesso à internet por meio de rede Wi-Fi, o aplicativo permite realizar a chamada por tecnologia de voz pela internet (VoIP), ampliando o acesso ao Samu em áreas rurais ou de relevo acidentado.

Ainda, de acordo com a Sesa, ele foi desenvolvido com foco em acessibilidade e inclusão digital e é compatível com os principais sistemas operacionais do mercado, Android e iOS. Está disponível para download gratuito nas respectivas lojas de aplicativos. "A ferramenta tem arquitetura leve, com baixo consumo de processamento e de dados móveis, o que viabiliza seu uso em dispositivos de menor capacidade técnica ou em conexões de baixa velocidade", diz. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

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Quando acionar o Samu192:

Segundo o Ministério da Saúde, os profissionais do SAMU 192 estão aptos a atender as seguintes ocorrências:

- Problemas cardiorrespiratórios (parada cardíaca; parada respiratória, mal súbito);

- Intoxicação exógena e envenenamento (overdose por medicamentos, por drogas ilícitas; ingestão de líquidos tóxicos);

- Queimaduras graves;

- Falta de ar (pessoa não consegue falar uma frase completa; ou lábios e dedos roxos);

- Na ocorrência de maus-tratos (agressão com múltiplas fraturas; espancamentos; estupros com lesões);

- Trabalhos de parto em que haja risco de morte da mãe ou do feto;

- Tentativas de suicídio em que houve dano à vida;

- Crises hipertensivas com sintomas cardíacos e ou de consciência e dores no peito de aparecimento súbito;

- Quando houver acidentes/traumas com vítimas;

- Afogamentos;

- Choque elétrico com vítimas;

- Acidentes com produtos perigosos (uso de produtos inflamáveis que ocasione queimaduras ou intoxicações);

- Suspeita de Infarto ou AVC (alteração súbita na fala, perda de força em um lado do corpo e desvio da comissura labial são os sintomas mais comuns);

- Agressão por arma de fogo ou arma branca;

- Soterramento com vítimas, desabamento com vítimas;

- Crises Convulsivas repetidas;

- Engasgos (obstrui de forma que a pessoa não consiga falar; fica cianótica – cor azulada);

- Outras situações consideradas de urgência ou emergência, com risco de morte, sequela ou sofrimento intenso.