Aplicativo permite acionar a polícia para ocorrências de urgência e emergência em todo o ES

App 190 ES agora está disponível para todo o Estado Crédito: Divulgação

O aplicativo "App 190 ES" - desenvolvido pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) -, permite o acionamento da polícia com apenas um clique. O serviço foi também expandido em maio deste ano e agora tem cobertura em todo o território do Espírito Santo. Lançado em 2019, o aplicativo iniciou operação atendendo apenas chamados das regiões sul e Metropolitana. Com a consolidação do serviço, a cobertura foi ampliada e agora qualquer cidadão em território capixaba pode baixar e utilizar o serviço. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), Coronel Marcio Celante, fala sobre a ampliação do alcance do aplicativo e explica detalhes sobre as suas funcionalidades.

Segundo a Sesp, "a principal é o acionamento da polícia com apenas um clique. O recurso conta com georreferenciamento, o que reduz o tempo necessário para atendimento e envio de equipes para a ocorrência. Quando a chamada é atendida na central do Ciodes, o endereço do solicitante aparece imediatamente na tela do atendente, não sendo necessário que a vítima informe o endereço em que se encontra", diz. O app "pode ser baixado em qualquer smartphone, a partir da loja de aplicativos. Uma vez instalado, o aplicativo é autoexplicativo, bastando seguir as orientações na tela para fazer o cadastro e ativar as funções. O App enviará uma mensagem para o número cadastrado e solicitará permissões de acesso, que devem ser concedidas. A partir daí, o usuário terá acesso a todos os recursos disponibilizados", informa.

Os recursos:

- Ciodes: O botão “Ciodes”, que aparece na tela principal do aplicativo, é um canal de comunicação direto com a central de atendimento. Ao acionar o botão, o usuário realiza uma chamada telefônica para o Ciodes e o atendente já terá, na tela, os dados de quem está acionando e a localização em tempo real, reduzindo o tempo necessário para registro do chamado e envio de uma equipe para a ocorrência. Este recurso deve ser utilizado para atendimento imediato de ocorrência em andamento.

- SOS Marias: Mulheres vítimas de violência doméstica podem chamar a polícia por meio do aplicativo, de forma rápida, acionando no botão “SOS Marias”. Ao clicar no botão, os campos relacionados à atual localização da solicitante serão preenchidos automaticamente por meio do GPS do celular. Clicando em “Solicitar Viatura”, a ocorrência será aberta imediatamente na Polícia Militar e a viatura mais próxima será deslocada para o atendimento. Se a vítima quiser encontrar a viatura em outro local, diferente da localização atual, basta editar os campos de endereço.

- Cadastro Inteligente: A polícia apreende centenas de aparelhos de telefone furtados e roubados, porém, muitas vezes, não consegue restituir o aparelho por falta de informações básicas que identifiquem o proprietário. Com o Cadastro Inteligente, o cidadão poderá cadastrar os dados de seus aparelhos de telefonia celular, como IMEI e dados pessoais. Dessa forma, se o telefone for roubado, o dono será facilmente localizado em caso de recuperação.

- Disque-denúncia: Ao acionar o Disque-denúncia pelo aplicativo, o usuário é redirecionado ao site disquedenuncia181.es.gov.br, que tem protocolo de sigilo de acesso. O cidadão poderá fazer uma denúncia de forma anônima, que será encaminhada para o órgão competente pela investigação do fato relatado. Esse recurso deve ser usado para passar informações anônimas, que auxiliem em investigações, mas que não sejam sobre crimes em andamento que exijam intervenção imediata.

[fonte: Sesp]