Aplicativo de Vitória já emite alerta de deslizamento de terra

O aplicativo Vitória Online já está emitindo alerta de deslizamento de terra ou rolamento de rochas em áreas de risco da capital. O alerta faz uma integração com as seis estações que monitoram 38 locais de Vitória e, em caso de estado de alerta, uma notificação é enviada automaticamente para todos os cidadãos que têm o aplicativo Vitória Online e estão localizados dentro de uma área definida pela Defesa Civil, em relação ao local monitorado.