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Aplicativo de Vitória já emite alerta de deslizamento de terra

É o Vitória Online que pode ser baixado nas lojas de aplicativo para Android e IOS

Publicado em 06 de Dezembro de 2017 às 11:37

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 dez 2017 às 11:37
O aplicativo Vitória Online já está emitindo alerta de deslizamento de terra ou rolamento de rochas em áreas de risco da capital. O alerta faz uma integração com as seis estações que monitoram 38 locais de Vitória e, em caso de estado de alerta, uma notificação é enviada automaticamente para todos os cidadãos que têm o aplicativo Vitória Online e estão localizados dentro de uma área definida pela Defesa Civil, em relação ao local monitorado.
O coordenador da Defesa Civil de Vitória, Jonathan Jantorno, explica que ainda neste mês de dezembro outras funcionalidades estarão disponíveis no aplicativo, como o acesso às informações dos milímetros de chuva já registrados na cidade. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Jonathan Jantorno - 06-12-17

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