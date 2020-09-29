Aplicativo de denúncia vai focar em irregularidades das propagandas

O aplicativo "Pardal", criado pela Justiça Eleitoral e utilizado desde as eleições de 2014, já está no ar novamente para o pleito deste ano. O objetivo da aplicação é facilitar o trabalho de apuração dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Ministério Público Eleitoral através de denúncias feitas pelos próprios eleitores. Diferente dos anos anteriores, que permitiam denunciar uma grande gama de tipos de irregularidades, em 2020 o app vai focar nos atos ilícitos das propagandas eleitorais. Quem apresenta os detalhes da atualização do "Pardal" para essas eleições, em entrevista à CBN Vitória, é o coordenador da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Vinicius Quintino de Oliveira. Acompanhe!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Vinicius Quintino - 29-09-20

Outra novidade neste ano é a necessidade de um maior detalhamento da denúncia. Em versões anteriores do app, o denunciante podia enviar uma foto - por exemplo - sem contextualizá-la ou oferecer mais informações. Agora, além da foto, a pessoa que denunciar deverá enviar um relatório demonstrando qual a irregularidade a ser apurada. Quando a denúncia não envolver propaganda eleitoral, o "Pardal" vai oferecer o contato da ouvidoria do Ministério Público de cada localidade.

>>> MAIS NOVIDADES:

- O app vai disponibilizar um link específico para que as denúncias sejam enviadas ao Ministério Público Eleitoral de cada unidade da Federação.

- Haverá ainda um detalhamento maior na fase de identificação dos denunciantes, a fim de evitar: notícias de irregularidades que se utilizem de dados de terceiros; inclusão da autenticação de dois fatores para encaminhamento da notícia via sistema Pardal; impedimento de envio de notícia de irregularidade sem o preenchimento integral dos campos relativos ao tipo de denúncia e aos dados do denunciante; e utilização do sistema Pardal apenas para notícias relacionadas às irregularidades da campanha eleitoral que estejam submetidas ao poder de polícia da Justiça Eleitoral.

- A aplicação também oferecerá uma melhor qualificação do denunciante, ou seja, ao enviar a denúncia, a pessoa receberá um e-mail de confirmação, que será enviado para o denunciante.