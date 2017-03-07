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FEBRE AMARELA

Aplicativo de agendamento de vacina poderá ser compartilhado por prefeituras da Grande Vitória

O prefeito da Capital, Luciano Rezende, explica que o compartilhamento do serviço é um das medidas estudadas no âmbito da região Metropolitana

Publicado em 07 de Março de 2017 às 11:56

Publicado em 

07 mar 2017 às 11:56
A prefeitura de Vitória está disponibilizando para os demais municípios da Grande Vitória o aplicativo de agendamento para a vacina contra a febre amarela. De acordo com o prefeito da Capital, Luciano Rezende, o compartilhamento é um das medidas estudadas em conjunto com os demais prefeito, no âmbito da região Metropolitana. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Prefeito Luciano Rezende - 07-03-17
A Prefeitura da Serra informa que o uso do aplicativo da prefeitura de Vitória será avaliado pelo município. Já a prefeitura de Cariacica relata que nesta segunda-feira (06), uma equipe da Subsecretaria de Tecnologia da Informação (TI) esteve na prefeitura de Vitória para conhecer o sistema. A administração afirma que o sistema está em fase de avaliação. Para isso, técnicos se reunirão com a equipe da secretaria Municipal de Saúde para apresentar o sistema.
Alerta
Se o morador fez o agendamento on-line e conseguiu se vacinar num dos mutirões antes, deve ir de novo ao sistema e cancelar sua marcação eletrônica pra abrir vaga a quem ainda não se vacinou. A Prefeitura da Serra informa que o uso do aplicativo da Prefeitura de Vitória será avaliado pelo município.

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