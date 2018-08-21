Aplicativo da OAB recebe denúncias de irregularidades eleitorais

O monitoramento por parte dos cidadãos durante o processo eleitoral é fundamental para que também se possa combater os crimes que acontecem durante este período e possibilidade o aperfeiçoamento da democracia. Mas e como você, eleitor, pode contribuir? Aplicativos, por exemplo, já têm sido disponibilizados com esse intuito. A OAB disponibiliza - desde a eleição municipal de 2016 - um aplicativo que recebe denúncias de irregularidades eleitorais. Agora, o aplicativo será aprimorado.

O aplicativo “Contra o caixa dois” já está disponível nos aplicativos para os sistemas Android e IOs, que permitirão a qualquer cidadão denunciar casos suspeitos de prática de caixa 2 eleitoral. Assim, os eleitores contarão também com aplicativos para aparelhos celulares, capazes de formalizar denúncias, que serão analisadas pelos Tribunais Regionais Eleitorais. A OAB analisa as denúncias recebidas e dá prosseguimento àquelas que tem elementos capazes de dar continuidade a uma investigação. O caso é apresentado às autoridades eleitorais e a entidade fica responsável por cobrar um desfecho. “O órgão não tem poder punitivo, mas de estimular a participação popular durante o processo eleitoral”, explica o Secretário-geral da OAB-ES, Ricardo Brum. Confira!