Aplicativo da Justiça Eleitoral poderá substituir título de eleitor

Uma novidade desta eleição será o e-Título, um aplicativo criado pela justiça eleitoral que substitui o tradicional título de eleitor físico por um documento virtual. O app pode ser baixado em smartphones Android ou iOS e o seu uso é bem simples, como explica em entrevista à CBN, o chefe do Cartório da 57ª Zona Eleitoral, Marcos Roberto de Souza.

O e-Título concentra ainda informações adicionais importantes sobre a sua situação eleitoral. O aplicativo foi atualizado esta semana e, a partir de agora, também permite ao eleitor emitir a certidão de quitação eleitoral, além da certidão de crimes eleitorais. Essas certidões são emitidas por meio do QR Code, o que possibilita a leitura pelo próprio celular.