Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Aplicativo da Justiça Eleitoral poderá substituir título de eleitor
ELEIÇÕES 2018

Aplicativo da Justiça Eleitoral poderá substituir título de eleitor

O app pode ser baixado em smartphones Android ou iOS e o seu uso é bem simples

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 11:42

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 mai 2018 às 11:42
Uma novidade desta eleição será o e-Título, um aplicativo criado pela justiça eleitoral que substitui o tradicional título de eleitor físico por um documento virtual. O app pode ser baixado em smartphones Android ou iOS e o seu uso é bem simples, como explica em entrevista à CBN, o chefe do Cartório da 57ª Zona Eleitoral, Marcos Roberto de Souza. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Marcos Roberto de Souza - 17-05-18
O e-Título concentra ainda informações adicionais importantes sobre a sua situação eleitoral. O aplicativo foi atualizado esta semana e, a partir de agora, também permite ao eleitor emitir a certidão de quitação eleitoral, além da certidão de crimes eleitorais. Essas certidões são emitidas por meio do QR Code, o que possibilita a leitura pelo próprio celular.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados