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ELEIÇÕES 2018

Aplicativo ajuda a rastrear processos judiciais de candidatos

O "Detector de Corrupção" é gratuito e já está disponível para Android e IOS

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 12:08

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 mai 2018 às 12:08
Um novo aplicativo vai te ajudar a identificar políticos que cumprem mandato no Congresso ou no Executivo que estão sendo investigados ou que respondem ação em andamento na justiça. O “Detector de Corrupção” pode ser uma alternativa para o eleitor que quiser tirar as dúvidas sobre qual representante escolher para cargos políticos. Basta utilizar uma foto ou santinho de determinado político para conferir informações sobre os possíveis processos judiciais.
O aplicativo foi lançado pelo Instituto Reclame Aqui. O vice-presidente do instituto, Edu Neves, explica que é preciso instalar o “Detector de Corrupção”, disponível para Android e Iphone, e tirar uma foto de um santinho ou da imagem do político em um vídeo. É possível também buscar pelo nome ou cargo ocupado. Uma lista com os processos judiciais que constam contra o político aparece então na tela do seu smartphone. Na primeira atualização constam os postulantes à Presidência, aos governos e ao Senado.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Eduardo Neves - 09-05-18

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