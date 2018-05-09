Aplicativo ajuda a rastrear processos judiciais de candidatos

Um novo aplicativo vai te ajudar a identificar políticos que cumprem mandato no Congresso ou no Executivo que estão sendo investigados ou que respondem ação em andamento na justiça. O “Detector de Corrupção” pode ser uma alternativa para o eleitor que quiser tirar as dúvidas sobre qual representante escolher para cargos políticos. Basta utilizar uma foto ou santinho de determinado político para conferir informações sobre os possíveis processos judiciais.

O aplicativo foi lançado pelo Instituto Reclame Aqui. O vice-presidente do instituto, Edu Neves, explica que é preciso instalar o “Detector de Corrupção”, disponível para Android e Iphone, e tirar uma foto de um santinho ou da imagem do político em um vídeo. É possível também buscar pelo nome ou cargo ocupado. Uma lista com os processos judiciais que constam contra o político aparece então na tela do seu smartphone. Na primeira atualização constam os postulantes à Presidência, aos governos e ao Senado.