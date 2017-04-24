Apesar dos problemas enfrentados na escola, os alunos brasileiros são felizes, diz pesquisa

Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, a professora do programa de pós-graduação em Educação da Ufes, Cleonara Schwartz, comenta o resultado do estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que aponta, entre outros fatores, que os estudantes brasileiros se dizem mais felizes do que na média dos país desenvolvidos.