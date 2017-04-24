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EDUCAÇÃO

Apesar dos problemas enfrentados na escola, os alunos brasileiros são felizes, diz pesquisa

Publicado em 24 de Abril de 2017 às 17:21

Publicado em 

24 abr 2017 às 17:21
Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, a professora do programa de pós-graduação em Educação da Ufes, Cleonara Schwartz, comenta o resultado do estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que aponta, entre outros fatores, que os estudantes brasileiros se dizem mais felizes do que na média dos país desenvolvidos.
Os dados estão no relatório "O Bem-Estar dos Estudantes", o terceiro volume do último estudo PISA (Programa Internacional de Avaliação de Alunos) de 2015, que entrevistou 540 mil jovens de 15 anos de redes públicas e privadas de ensino em 72 países. Ouça as explicações na entrevista:
Entrevista - Diony Silva - Dr. Cleonara Schwartz

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