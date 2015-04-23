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PETROBRAS

Apesar de revelação de balanço, não é momento de comprar ações, avalia economista

Balanço da Petrobras traz mais confiança ao mercado, diz o economista Paulo Henrique Corrêa. Mas é cauteloso ao recomendar compra de papéis da empresa

Publicado em 23 de Abril de 2015 às 15:20

Publicado em 

23 abr 2015 às 15:20
Divulgação do balanço da Petrobras traz mais confiança ao mercado, avalia o economista Paulo Henrique Corrêa. No entanto, após graves períodos de desvalorização, não é o momento para investidor voltar a comprar ações da estatal.
As ações da Petrobras já registram nesta manhã de quinta-feira (23) sua maior queda desde janeiro, na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa): os papéis ordinários apresentam desvalorização de 6,16%, enquanto os preferenciais despencam 8,61%.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Paulo Henrique Correia Economista - 23-04-15

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