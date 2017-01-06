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ENTREVISTA

Apesar de queda no nível dos rios, abastecimento da Grande Vitória não está comprometido

O consumo de água na Grande Vitória aumentou nos últimos dias por causa do calor

Publicado em 06 de Janeiro de 2017 às 18:27

Publicado em 

06 jan 2017 às 18:27
Após um ano em que a crise hídrica mostrou a fragilidade da conservação dos rios capixabas e levou a população a mudar os hábitos de consumo, a chegada do verão leva atenção novamente ao nível dos mananciais que abastecem a Grande Vitória. Apesar de registrar queda, o diretor de Engenharia e Meio Ambiente da Cesan, Amadeu Wetler, afirma em entrevista ao programa CBN Cotidiano que não há comprometimento. E afirma que o consumo de água na Grande Vitória aumentou nos últimos dias por causa do calor e dos turistas nas áreas de veraneio. Ouça a entrevista. 
Entrevista - Fabio Botacin - Amadeu - 06-01-17.mp3

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