Apesar de queda no nível dos rios, abastecimento da Grande Vitória não está comprometido

Após um ano em que a crise hídrica mostrou a fragilidade da conservação dos rios capixabas e levou a população a mudar os hábitos de consumo, a chegada do verão leva atenção novamente ao nível dos mananciais que abastecem a Grande Vitória. Apesar de registrar queda, o diretor de Engenharia e Meio Ambiente da Cesan, Amadeu Wetler, afirma em entrevista ao programa CBN Cotidiano que não há comprometimento. E afirma que o consumo de água na Grande Vitória aumentou nos últimos dias por causa do calor e dos turistas nas áreas de veraneio. Ouça a entrevista.