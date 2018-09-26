Apesar de incomum, doença de Parkinson pode afetar jovens

O publicitário Alex Fagundes, pai da bebê Foquinha, enfrenta agora o mal de Parkinson. Aos 41 anos, a superação vem pela grande vontade de vencer os desafios da vida e um grande aliado tem sido o Mountain Bike. Especialistas contam que é comum que o mal de Parkinson para pessoas com idade a partir dos 60 anos e que são raros os casos com jovens, porém existem.

Fagundes tem a doença há seis anos e foi diagnosticado há duas semanas. O neurocirurgião Erick Barcelos Borges explica que no início, a pessoa pode ter uma manifestação motora leve que pode ser confundida com um tremor essencial ou de ansiedade e por ser jovem, a família não espera que seja Parkinson.

Para estes casos, a medicação dá alívio aos sintomas, mas não muda a evolução da doença, segundo Borges. Para o neurocirurgião, é importante realizar o tratamento cirúrgico para preservar as funções e é um grande avanço para a doença, porém é de difícil acesso. Confira uma entrevista com o publicitário Alex Fagundes sobre como tem sido a sua superação durante as primeiras semanas de tratamento e mais detalhes sobre a doença com o neurocirurgião Erick Barcelos Borges.