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Apesar de incomum, doença de Parkinson pode afetar jovens

Publicado em 26 de Setembro de 2018 às 17:55

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

26 set 2018 às 17:55
O publicitário Alex Fagundes, pai da bebê Foquinha, enfrenta agora o mal de Parkinson. Aos 41 anos, a superação vem pela grande vontade de vencer os desafios da vida e um grande aliado tem sido o Mountain Bike. Especialistas contam que é comum que o mal de Parkinson para pessoas com idade a partir dos 60 anos e que são raros os casos com jovens, porém existem.
Fagundes tem a doença há seis anos e foi diagnosticado há duas semanas. O neurocirurgião Erick Barcelos Borges explica que no início, a pessoa pode ter uma manifestação motora leve que pode ser confundida com um tremor essencial ou de ansiedade e por ser jovem, a família não espera que seja Parkinson.
Para estes casos, a medicação dá alívio aos sintomas, mas não muda a evolução da doença, segundo Borges. Para o neurocirurgião, é importante realizar o tratamento cirúrgico para preservar as funções e é um grande avanço para a doença, porém é de difícil acesso. Confira uma entrevista com o publicitário Alex Fagundes sobre como tem sido a sua superação durante as primeiras semanas de tratamento e mais detalhes sobre a doença com o neurocirurgião Erick Barcelos Borges.
Entrevista - Fabio Botacin - Alex Fagundes - 26-09-18.mp3

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