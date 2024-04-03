Apenas 5% das denúncias de crime no ES são investigadas, alerta Ministério Público

Apenas 5% das denúncias de crimes são investigadas. Há ainda o volume de casos, como os de assassinatos e de violência contra crianças e adolescentes, que se acumulam por anos nas delegacias sem apuração e correndo o risco de prescrição, ou seja, que os crimes não sejam punidos. É o que apontam inspeções realizadas pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) em unidades da Polícia Civil, afirmando que a “população não recebe o tratamento adequado de suas demandas relativas a crimes de que são vítimas”. Os fatos estão em uma notificação recomendatória do MPES, encaminhada nesta segunda-feira (01) para a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) e a outros órgãos do governo estadual. A informação é da comentarista Vilmara Fernandes.