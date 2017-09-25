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Apenas 41% da população capixaba tem tratamento de esgoto

Sobre tratamento de esgoto apenas 41% da população capixaba tem o serviço garantido, enquanto na região Sudeste a média é de 54% e no Brasil de 43%. Os dados estão no estudo "Atlas do esgoto no Brasil", produzido pela Agência Nacional de Águas

Publicado em 25 de Setembro de 2017 às 18:54

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

25 set 2017 às 18:54
Um em cada 4 brasileiros (27%) mora em residências desprovidas de coleta e tratamento de esgoto,informa um novo relatório da Agência Nacional de Águas, divulgado no último domingo (24). No Espírito Santo, os números também a chamam a atenção: 39% da população capixaba ainda não possui, atualmente, coleta de esgoto (61% da população urbana tem o serviço). Na região Sudeste a média é de 83%, enquanto a média nacional também é de 61%.
Sobre tratamento de esgoto apenas 41% da população capixaba tem o serviço garantido, enquanto na região Sudeste a média é de 54% e no Brasil de 43%. Os dados estão no estudo “Atlas do esgoto no Brasil”, produzido pela ANA, e nesta edição do CBN Cotidiano, Gisela Forattini, diretora responsável pela Área de Planejamento da Agência, traz detalhes do assunto e explica os desafios que ainda são enfrentados na área de saneamento básico pelo país.
Entrevista - Fabio Botacin - Gisella Forattini - 25-09-17.mp3

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