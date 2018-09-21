No mundo, 65% das empresas com receita anual acima de 200 milhões de dólares pertencem a famílias empresárias, dados da McKinsey, empresa de consultoria empresarial americana. Entretanto, o maior desafio dessas empresas reside justamente em como elas sobrevivem. Isso porque 70% das empresas fecham após a troca de sucessão familiar e apenas 30% das empresas familiares chegam à segunda geração. A análise é de Danielle Quintanilha, Psicanalista, especialista em empresa familiar e autora do livro “Famílias empresárias… Vamos dialogar?”.