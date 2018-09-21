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MUNDO DOS NEGÓCIOS

Apenas 30% das empresas familiares chegam à segunda geração

Especialista destaca a necessidade de formação de sucessores

Publicado em 21 de Setembro de 2018 às 11:55

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 set 2018 às 11:55
No mundo, 65% das empresas com receita anual acima de 200 milhões de dólares pertencem a famílias empresárias, dados da McKinsey, empresa de consultoria empresarial americana. Entretanto, o maior desafio dessas empresas reside justamente em como elas sobrevivem. Isso porque 70% das empresas fecham após a troca de sucessão familiar e apenas 30% das empresas familiares chegam à segunda geração. A análise é de Danielle Quintanilha, Psicanalista, especialista em empresa familiar e autora do livro “Famílias empresárias… Vamos dialogar?”.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Danielle Quintanilha - 21-09-18
Em entrevista à CBN Vitória, a especialista fala dos conflitos pessoais que estão entre os principais problemas das empresas familiares e já representam numa média de 60% das dificuldades que a família possa ter em um negócio ou investimento. Ela defende um trabalho de desenvolvimento dos sucessores como uma das soluções. Acompanhe a entrevista.

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